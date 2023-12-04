В Москве назвали победителей премии «Мы вместе»

На Международной выставке-форуме «Россия» назвали победителей премии «Мы вместе», приуроченной ко Дню добровольца, сообщает пресс-служба премии.

Премия объединила волонтеров из более чем 40 стран и 89 регионов России.

Лауреатом специальной номинации «Возможности без границ» стал Никита Спирин из Пензенской области, которого называют «диджеем на коляске». Он является автором проекта школы диджеинга, инициатор и хедлайнер инклюзивных фестивалей живой и электронной музыки «КвартаФест».

«Наш проект дает возможность творить, развивать творческий потеницал, вдохновлять на многое, — сказал Никита Спирин. — Меня переполняет чувство гордости и счастья. Это был очень долгий путь. На этом пути мы вдохновили много людей и вдохновим еще больше», — отметил Никита.

Награждение победителей премии «Мы вместе» и приуроченный к ней праздничный концерт стали главными событиями первого дня Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году Форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны.