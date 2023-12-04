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Клирик ПЦУ не смог сказать, на каком языке написан Томос его конфессии

Священник ПЦУ Засанский не смог определить язык Томоса его конфессии

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«Черкасский благовестник»/YouTube

Клирик ПЦУ Назар Засанский, который называет себя «пострадавшим» от высказываний митрополита Черкасского Феодосия, не знает, на каком языке написан Томос его структуры. Об этом сообщает сайт Союза православных журналистов.

Видео судебного заседания опубликовала Черкасская епархия УПЦ. Засанский заявил, что «случайно» пересматривал видео с проповедями митрополита Феодосия и из-за этого морально пострадал.

Судья поинтересовалась у клирика, читал ли он Томос ПЦУ. Засанский ответил, что не помнит точно его содержание, но он «висит» у него в храме на «языке оригинала».

«На вопрос судьи, какой же язык оригинала Томоса, Засанский заявил, что «не помнит». Ответ «священника» вызвал улыбку у судьи и смех в зале», — уточнили в сообщении.

В конце ноября сторонники ПЦУ учинили очередной погром в Киево-Печерской лавре. На опубликованных фото видны повреждения зданий, разбитые стекла.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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