Россиянин отсудил 100 тысяч рублей за перелом руки при падении на льду

В Колпинском районе Санкт-Петербурга судебные приставы помогли местному жителю добиться компенсации после падения на льду. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Северной столице. Уточняется, что мужчине диагностировали открытый перелом правой кисти, из-за чего ему потребовалось оперативное вмешательство и длительная реабилитация.

В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что вина за увечье лежит на организации, отвечающей за уборку во дворе дома. Однако ответчик не собирался компенсировать нанесенный ущерб. Судебные приставы наложили арест на транспортные средства компании, после чего она все-таки выплатила пострадавшему 100 тысяч рублей.

Замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков до этого отмечал, что дворы жилых домов должны регулярно очищаться от снега и наледи, в противном случае нужно жаловаться в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. По словам правозащитника, если житель упал, поскользнувшись на льду около дома, он может направить претензию в УК или обратиться в суд.

Ранее в Москве женщина поскользнулась на льду и упала под автобус, медики диагностировали у пострадавшей перелом ребер и ушиб брюшной полости.