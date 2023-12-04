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В Подмосковье продолжается программа по вакцинации от гриппа

Более 4,6 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

В Московской области завершилась кампания по вакцинации против гриппа, бесплатно привиться современными и безопасными отечественными вакцинами могли все желающие, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 млн жителей региона, в том числе свыше 1 млн детей. План по вакцинации выполнен на 100%», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В этом году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также мобильных комплексах.

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