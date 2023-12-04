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В Подмосковье открыли катки к зимнему сезону

В Подмосковье открылись 18 крупных катков

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Восемнадцать больших катков готовы принимать жителей и гостей Московской области, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием. На сегодняшний день, на территории Московской Области функционируют 18 крупных катков», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Четыре первых катка начали свою работу еще осенью в Черноголовке, Одинцово, Химках и Красногорске.

В первый день зимы 2023 года состоялось открытие одиннадцати катков. Жители и гости Подмосковья уже активно посещают катки в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах, Домодедово, Серпухове и Подольске.

В прошедшую субботу катки начали свою работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье.

Вчера состоялось долгожданное открытие большого катка в городском округе Красногорск в Павшинской Пойме.

Во всех парках уже создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, теплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

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