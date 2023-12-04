В Молдавии устроили скандал в троллейбусе из-за русского языка

Очередной скандал из-за русского языка произошел в столице Молдавии. Видео, на котором пассажирка троллейбуса восприняла как оскорбление слова кондуктора на русском, опубликовал в своем Telegram-канале депутат парламента Богдан Цырдя.

На кадрах видно, что пассажирка троллейбуса открыла окно, а кондуктор сделал девушке замечание на русском языке, уточнив, что в салоне едут много пожилых людей.

«Немного пещерного национализма. <…> Ну, что тут скажешь? Спасибо, Майя (президент Молдавии Майя Санду — прим. ред.). С твоей подачи началась вся эта дичь», — прокомментировал парламентарий.

Он уточнил, что девушка достала телефон, начала снимать «всех и вся без их позволения» и стала выяснять отношения с другими пассажирами, которые встали на сторону кондуктора.

Летом врач республиканской клинической больницы Эдуард Чернолев заявил, что он не оперирует русских. На кадрах распространенного видео медик, изучая рентгеновский снимок, оскорбляет пациентку.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого «майдана».