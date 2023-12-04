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Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Экс-министр Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, в отношении Абызова сейчас есть исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Он напомнил, что сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Абызов за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда.

В ноябре 2023 года Михаил Абызов начал давать показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении. Отмечается, что это произошло впервые за пять лет, которые он находится под стражей.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее элитную квартиру Абызова в Москве выставили на торги.

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