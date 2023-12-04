Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов, пишет ТАСС.

По его словам, в отношении Абызова сейчас есть исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Он напомнил, что сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Абызов за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда.

В ноябре 2023 года Михаил Абызов начал давать показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении. Отмечается, что это произошло впервые за пять лет, которые он находится под стражей.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

Ранее элитную квартиру Абызова в Москве выставили на торги.