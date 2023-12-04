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Вирусолог назвал причины вспышки «необычной» пневмонии

Вирусолог Викулов: причина распространения пневмонии не связана с новым вирусом

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Сегодня нет подтверждений, что в Китае выявили новый вирус, который стал причиной вспышки пневмонии. Это заболевание периодически начинает активно распространяться, в этом нет ничего «сверхопасного и неизвестного», заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Распространение сообщений о новом вирусе он в беседе с НСН назвал «искажением информационного поля».

«Журналисты заявляют о том, что в Китае появился новый вирус, хотя никаких подтверждений нет со стороны вирусологов китайских или международных экспертов, с нашей стороны тоже нет, — объяснил Викулов. — Микоплазменная инфекция, грипп, коронавирус продолжают распространяться, ничего удивительного нет».

Для России нормальным показателем он назвал регистрацию порядка 800 тыс. случаев заболевания пневмонией в год. Насчитывается более 300 респираторных возбудителей и несколько тысяч вариантов вирусных инфекций, отметил он. Сама пневмония может быть бактериальной или вирусной, а также есть смешанные виды, которые отмечались еще до коронавирусной пандемии, заявил вирусолог.

«Нужно следить за информацией, пользоваться достоверными источниками и данными специалистов, у которых есть вещественные доказательства. А не просто верить тем, кто говорит о какой-то «необычной» инфекции», — заключил он.

Напомним, заболеваемость пневмонией у детей от 5 до 12 лет растет в Китае, США, Дании, Франции и Нидерландах. Сообщается, что клиники в КНР перегружены. Возбудителем назвали бактерии Mycoplasma pneumoniae.

Ранее вирусолог предупредил о вероятности прихода в Россию китайского вируса-мутанта.

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