В России предложили штрафовать за противопожарные нарушения без доппроверок

Административные дела в отношении предпринимателей за нарушение требований пожарной безопасности могут начать возбуждать без дополнительных контрольных мероприятий. Соответствующий законопроект вскоре разработают в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Возможность выписывать штраф без проверки появится у представителей МЧС, «если при рассмотрении сообщений по фактам пожаров есть достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения». В частности, в случае нарушения требований пожарной безопасности, в том числе на транспорте, а также за работу без лицензии. Помимо этого, парламентарии предложили установить дополнительный административный состав в случае нарушения пожарной безопасности при проектировании систем противопожарной защиты по вине специалистов соответствующей квалификации.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный отметил, что усиление ответственности в вопросах пожарной безопасности является справедливым и необходимым нововведением. По его мнению, действующий мораторий на проверки бизнеса не должен быть препятствием к наказанию виновных в нарушениях пожарной безопасности.

В октябре сообщалось, что МЧС России на официальном уровне введет запрет на курение вейпов в общественных местах и разрешит жечь траву и мусор на участках. Теперь вейпы, электронные сигареты и кальяны нельзя будет курить на территории особых и режимных объектов — складов и баз, сенокосных угодий, объектов транспорта, торговли, больниц, школ и детских садов.

Ранее МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Москве.