Онколог назвал продукты, употребление которых может привести к раку печени

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что употребление алкоголя и жирных видов мяса может привести к развитию рака печени. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам врача, алкоголь и вредные привычки являются главными факторами возникновения множества болезней. Кроме того, на печень негативно влияет употребление жирного мяса, например, свинины или утки.

«Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени», — пояснил Черемушкин.

Кроме того, онколог подчеркнул, что химические добавки, содержащиеся в продуктах питания, также опасны для здоровья.

До этого онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев рассказывал, что малина, гранат, виноград, томаты, баклажаны и авокадо являются натуральными источниками антиоксидантов, способных бороться с образованием раковых клеток.

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