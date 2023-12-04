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Стали известны победители конкурса Perspectum Awards 2023

Более 90 проектов были отмечены наградами Perspectum Awards 2023

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Perspectum Awards

Стали известны победители третьего сезона конкурса в сфере маркетинга Perspectum Awards 2023, сообщает пресс-служба конкурса. Участники получили 10 золотых наград, 35 серебряных, 48 бронзовых и одну высшую награду — Гран-при.

Отмечается, то в этом году на конкурс было отправлено более 200 заявок, а победители выбирались в 30 номинациях. При этом в состав жюри вошло свыше 40 экспертов российских агентств и брендов, а оценка кейсов проходила по четырем понятным критериям: креативная идея, стратегия, исполнение и результаты.

«На конкурсе мы увидели много интересных и очень сильных работ — самые достойные из них получили награды в своих категориях», — отметил директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов.

По его мнению, на текущий момент на маркетинговом рынке выделяются это креативное и иммерсивное использование медианосителей, кейсы в рамках metaverse и проекты, реализованные на основе искусственного интеллекта и генеративного ИИ.

«Сильные и инновационные проекты в этом году мы увидели не только от лица крупных брендов и корпораций, но и от лица небольших и региональных компаний, что говорит о высоком уровне проникновения инноваций в средний бизнес», — добавил он.

В свою очередь, директор группы по работе с клиентами emg Дарья Зотова подчеркнула, что в 2023 рынок рекламы заметно ожил, а также активизировался крупный российский бизнес и появились новые игроки. «Многие компании переосмыслили систему продвижения, экспериментировали с форматами, тестировали различные стратегии. В результате было реализовано множество ярких разноплановых проектов», — сказала она.

Соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев отметил, что в этом конкурсном сезоне жюри, с одной стороны, было щедрым и отметило наградами более 90 проектов, а с другой, строгим в своих критериях и присудило всего 10 золотых наград. По его словам, реально «золотых» кейсов было мало.

«Золото — это выход на новый уровень, это всегда решение сложной, особой задачи, и важна красота этого решения, его новизна и оригинальность», — сказал он.

Напомним, Perspectum Awards — специализированный конкурс в области маркетинга. Проект основан Российской Ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ) и проходит при участии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Генеральным медиапартнером выступил Rambler&Co.

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