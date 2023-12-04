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Подросток упал со второго этажа, катаясь на эскалаторе

В Томске подросток катался на эскалаторе и упал со второго этажа

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Телеграм-канал Mash Siberia

В Томске подросток упал со второго этажа в торговом центре, мальчика госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в ТЦ «Изумрудный город» в Томске, школьник решил прокатиться на эскалаторе. Подросток сел на поручень, не удержался и сорвался вниз с высоты второго этажа.

Пострадавшего на «скорой» доставили в медицинское учреждение с различными травмами, по сообщениям очевидцев, при падении мальчик упал на торговые ряды головой вниз. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Амурской области ребенок упал с эскалатора в торговом центре.

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