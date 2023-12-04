В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме

В селе Укромное в Симферопольском районе Крыма семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в частном доме обнаружили тела четверых человек — супружеской пары, восьмилетнего мальчика и 12-летней девочки. Погибших нашел работодатель главы семьи, который приехал после того, как мужчина не вышел на работу. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет попали в медучреждение, где им оказывается помощь.

Предварительно, причиной трагедии оказалась утечка газа. Сейчас специалисты осматривают домовладение, отопительные приборы, газовый котел и систему вентиляции.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

До этого в Ростовской области четверо детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в хуторе Шахтенки. Родители детей шести, семи, десяти и пятнадцати лет оставили младших членов семьи дома.

Ранее на Урале мужчина получил более пяти лет колонии за отравление людей из-за утечки газа.