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Трехлетнего ребенка со шлаком в легких спасли российские врачи

В Тюмени врачи спасли ребенка со шлаком в легких

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FotograFFF/Shutterstock

Трехлетнего мальчика из Ишима, пострадавшего при обрушении постройки спасли тюменские врачи. Об этом сообщает Минздрав Тюменской области на официальной странице во «ВКонтакте».

Специалисты областной клинической больницы №1 в Тюмени спасли трехлетнего ребенка, который пострадал при обрушении постройки. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники регионального центра медицины катастроф, мальчика в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

В легких и бронхах ребенка было обнаружено большое количество строительной пыли, врачи извлекли шлак и только после этого смогли перевезти мальчика в Тюмень.

Пострадавшему было назначено несколько курсов инновационной терапии в палате реанимации торакального отделения. После проведенных сеансов мальчик начал дышать самостоятельно.

Ранее россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.

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