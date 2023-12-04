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Москвичам рассказали, когда в столицу вернется солнце

Синоптик Позднякова: солнце в Москву вернется к концу недели

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Pavel Golovkin/AP

В конце этой недели в Москву вернется солнечная погода, рассказала «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, до вторника, 5 декабря, в городе будет идти слабый снег, после этого существенных осадков не ожидается.

«В конце недели при переменной облачности мы увидим декабрьское, низкое, но все-таки солнце, которое создаст дополнительный комфорт при холодной погоде», — уточнила Позднякова.

В ночь на 5 декабря температура воздуха будет составлять -14°C...-16°C, днем — -10°C…-12°C. В среду, 6 декабря ночью будет -15°C...-17°C, днем – -11°C...-13°C. В четверг, 7 декабря температура ночью понизится до -17°C….-19°C, днем она составит -13°C…-15°C, в пятницу, 8 декабря — -18°C…-20°C днем и -15°C ночью.

«То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы — градусов на 7», — заключила синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в ближайшие две недели в центре европейской части России ожидаются снегопады и постепенное усиление мороза.

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