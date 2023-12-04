Украина возмутилась прекращением расследования операции «Висла» в Польше

Украинские власти возмущены решением Польши прекратить расследование по делу о проведенной в 1947 году операции «Висла» и намерены добиваться его пересмотра. Об этом посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил агентству «Укринформ».

«Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении <…> операции «Висла», — сказал Зварыч.

По его мнению, большая часть польских историков убеждена, что это было коммунистическое преступление.

Кроме того, Зварыч заявил, что прекращение расследования противоречит ранее озвученной позиции Польши по этому вопросу. По его словам, он будет обращаться в Институт национальной памяти Польши и другие инстанции.

В 1947 году в рамках операции «Висла» из юго-восточной части Польши в западные и северные районы страны, ранее принадлежавшие Германии, были принудительно перемещены около 140 тысяч украинцев. Заявленной тогдашними польским властями целью этой акции стала борьба с ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ).

28 ноября прокурор главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института народной памяти Польши прекратил расследование решения о проведении операции «Висла». Было заявлено, что перемещение носило превентивный, а не репрессивный характер и осуществлялось из-за массовых убийств местного населения украинскими националистами.

В июле перед посольством Украины в Варшаве прошла антибандеровская акция поляков.

Тогда же польский сейм потребовал от Киева признания вины в Волынской резне.

Ранее Киев разрешил Варшаве провести поиск могил и эксгумацию останков убитых националистами поляков.