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Стая собак покусала российскую школьницу

В Бурятии стая собак покусала 11-летнего ребенка

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Depositphotos

В Бурятии стая собак набросилась на 11-летнюю девочку, которая торопилась в школу. Об этом сообщает издание «Аригус» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел 4 декабря в поселке Онохой Заиграевского района республики. Девочка шла на автобусную остановку, откуда она должна была уехать в школу, когда из кустов на выскочили четыре собаки и покусали ее.

Девочку на скорой доставили в медицинское учреждение, где врачи, оказав помощь, отпустили пациентку домой.

«У нee ecть oднa oткpытaя paнa и цapaпинa», — рассказала мать пострадавшей школьницы.

Ранее в Кемеровской области восьмилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак.

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