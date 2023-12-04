Стая собак покусала российскую школьницу

В Бурятии стая собак набросилась на 11-летнюю девочку, которая торопилась в школу. Об этом сообщает издание «Аригус» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел 4 декабря в поселке Онохой Заиграевского района республики. Девочка шла на автобусную остановку, откуда она должна была уехать в школу, когда из кустов на выскочили четыре собаки и покусали ее.

Девочку на скорой доставили в медицинское учреждение, где врачи, оказав помощь, отпустили пациентку домой.

«У нee ecть oднa oткpытaя paнa и цapaпинa», — рассказала мать пострадавшей школьницы.

Ранее в Кемеровской области восьмилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак.