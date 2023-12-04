Терапевт рассказала о влиянии брака на продолжительность жизни мужчин

Одним из залогов крепкого здоровья и долголетия мужчин является наличие супруги и счастливый брак. Об этом в комментарии для aif.ru рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

По словам эксперта, на продолжительность жизни человека влияют множество факторов. При этом речь также идет о социальных условиях, о чем свидетельствуют результаты исследований.

Во время соответствующих тестов и исследований было установлено, что отсутствие жены может стать основным фактором риска у мужчин старше 55 лет. Тем не менее специалист призвала граждан не забывать уделять внимание своему здоровью, укрепляя его с самого раннего возраста.

Более того, она перечислила пять советов для продления жизни. Как следует из слов Драпкиной, медицинская профилактика может внести значимый вклад в так называемое народосбережение.

«Хорошо известные факторы риска — не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать, двигаться и есть не менее 500 граммов овощей и фруктов [в день]», — пояснила эксперт.

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