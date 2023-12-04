В Турции произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Стамбуле, толчки ощущались в европейской части города. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 37 км к северо-западу от Бурсы.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр сейсмологического события находился в 372 км к юго-западу от города Туал.

Также сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. По данным геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 км, эпицентр стихии располагался в 65 км к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Незадолго до этого центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщало, что остров сотрясло землетрясение.

Ранее в районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение.