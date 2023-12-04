В Уфе таксист избил клиентку из-за мятых купюр

В Уфе пассажирка пожаловалась на водителя такси, которому не понравились мятые купюры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

В полиции об инциденте узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам россиянки, во время поездки ее избил таксист. Соответствующие материалы появились и в соцсетях. На них заметно, как водитель несколько раз ударил женщину.

«Утверждается, что конфликт произошел из-за мятых купюр, которыми расплатилась пассажирка», – сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно разыскали мужчину и доставили в отделение полиции. После произошедшего женщине предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. После всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в Магнитогорске таксист выгнал ребенка из авто, так как тот не отряхнул ноги от снега.