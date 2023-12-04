Эколог перечислила растения-фильтры для дома

Лакокрасочные покрытия, строительные материалы и мебель в наших домах могут выделять токсины. Об этом в эфире Tsargrad.tv предупредила эколог Марина Рудова. Также по ее словам, на качество воздуха в квартире могут оказать влияние бытовая химия и пыль.

«В результате мы получаем в воздухе целую «таблицу Менделеева». <...> Формальдегид, бензол, фенол, толуол, трихлорэтилен, двуокись углерода, окислы азота, стафилококки, споры других грибов и патогенные микроорганизмы, микрочастицы сажи, продукты сгорания, пылевые клещи, пыльца — все эти вещества присутствуют в воздухе любого дома и квартиры», — рассказала Рудова.

Исправить ситуацию, по ее словам, помогут комнатные растения, которые не только обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, но и успешно борются с летучими химикатами.

Среди них цветок спатифиллум, способствующий избавлению от плесени, а также очищающий воздух от формальдегида, бензола и трихлорэтилена. Для увлажнения воздуха в квартире подойдет бамбуковая пальма хамедорея, отметила эксперт.

Кроме того, хорошими фильтрами для дома, по ее словам, являются азалия, плющ (хедера), хлорофитум, фикус каучуконосный, алоэ (столетник), драцена, эпипренум золотистый, хризантема, а также иффенбахия.

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