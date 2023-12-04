Диетолог раскрыла россиянам опасность бытовой химии и антибактериальных средств

Избыточное применение антибактериального мыла может причинить вред, так как это нарушает природный баланс, считает диетолог Нурия Дианова. В вопросах использования бытовой химии также важно знать меру, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«С одной стороны при избыточном применении, например, антибактериального мыла, баланс между человеком и бактериями нарушается», — отметил она.

При этом если у человека хороший иммунитет, то каких-то больших проблем с соблюдением правил гигиены не будет, считает эксперт. Также важно при создании подобных продуктов помнить, что это вредно для экологии, поэтому следует делать выбор в пользу более экологичных веществ, перерабатываемой или натуральной упаковки, добавила она.

Напомним, ученые выяснили, что бытовая химия может привести к задержкам развития подростков в период полового созревания, а также спровоцировать развитие рака у женщин за счет высокого содержания высокое содержание PFAS (пер- и полифторалкильных веществ) и фенолов.

Минпромторг ранее анонсировал эксперимент, связанный с продажей косметики и бытовой химии.