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В Госдуме призвали сделать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС России

Депутат Милонов предложил признать знамя Спаса Нерукотворного знаменем ВС России

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РИА Новости

За знаменем Спаса Нерукотворного нужно официально закрепить статус одного из знамен Вооруженных сил Российской Федерации, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, изображение Спаса можно наносить на российскую боевую технику. Соответствующее обращение он направил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, передает RT со ссылкой на копию документа.

Российские военные любят и почитают знамя Спаса Нерукотворного, заявил депутат. Об этом, по его словам, говорит то, что бойцы и командиры применяют изображение Спаса в качестве шевронов, знамен, вымпелов.

«На передовой можно легко встретить различные флаги с этим древним и священным изображением», — утверждает Милонов.

Он призвал министра обороны рассмотреть возможность закрепления за знаменем официального статуса, отметив, что оно, к примеру, может стать боевым знаменем армии. Также, по мнению депутата, его можно было бы наносить на боевую технику «как опознавательный знак».

Ранее Милонов также предложил ввести новые правила парковки автомобилей у остановок.

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