В Петербурге юноша получил перелом позвоночника во время фотосессии на крыше

В Петербурге студента колледжа госпитализировали во время фотосессии на крыше. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент в момент, когда 16-летний подросток отправился на экскурсию и решил сделать несколько снимков. Для этого он перелез через ограждение террасы на четвертом этаже, где поскользнулся и сорвался.

В результате медики передали молодого человека в больницу. У юноши обнаружили многочисленные травмы, среди которых – перелом позвоночника, ушибы легких, печени, поджелудочной.

На данный момент пострадавший находится в реанимации. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Петербурге мужчина отпраздновал день рождения в реанимации из-за отравления мухоморами.