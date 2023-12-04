В Бельгии скоростной поезд застрял в туннеле

Пассажирский экспресс застрял в туннеле в Бельгии. Об этом сообщает издание Spiegel.

Поезд который ехал во Франкфурт-на-Майне и внезапно остановился посреди туннеля. По данным журналистов, инцидент произошел в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Пассажирам пришлось ждать освобождения около трех часов, при этому температура внутри поезда была низкая, пишет издание.

Пресс-секретарь бельгийской железнодорожной компании SNCB сообщил, что все случилось из-за технической неисправности состава.

До этого в России поезд столкнулся с тепловозом, пострадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 25 человек, но серьезно никто из них не пострадал. Как объяснили в РЖД, столкновение поезда с локомотивом произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Ранее на венгерско-украинской границе встали 1400 грузовиков, очередь достигла 22 км.