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Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс

Прокуратура: во Владивостоке огонь охватил строящийся ЖК «Атлантикс сити»

Огонь охватил строящийся жилой комплекс «Атлантикс сити», расположенный в городе Владивостоке. Об этом сообщила прокуратура населенного пункта, опубликовав видеозапись с места событий в Telegram-канале.

По данным ведомства, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. Согласно предварительной информации, пожар начался днем 4 декабря около 13:00 (6:00 мск).

Как уточняется в заявлении, на объекте загорелись пенополистирол и битум. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, а также к загоревшемуся жилому комплексу направляется заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Илья Быков.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, <...> соблюдению правил техники безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 декабря в Москве произошел пожар на заводе прицепов. Изначально специалисты присвоили возгоранию второй (повышенный) уровень сложности, однако впоследствии его изменили на третий.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади две тыс. квадратных метров. После в пресс-службе ведомства заявили о ликвидации отрытого горения на заводе и добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Петрозаводске неизвестный запустил фейерверк из окна лимузина, который стоял на проезжей части.

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