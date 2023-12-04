В новостройке Владивостока произошел пожар на площади около 100 квадратных метров

Во Владивостоке пожарные ликвидировали крупное возгорание. Об этом сообщает МЧС Приморского края.

Инцидент произошел в ЖК «Атлантик сити». Огонь успел охватить около 100 квадратных метров территории.

«На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на парковке, шел густой черный дым», – сообщается в публикации.

К тушению привлекли пять единиц пожарной техники и 19 человек личного состава.

Спустя чуть более часа огонь удалось ликвидировать. Во время пожара никто не пострадал.

По какой причине вспыхнула парковка, неизвестно. На данный момент на месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве, на площади 500 квадратных метров загорелся завод специализированных автомобилей.