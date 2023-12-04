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От вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся пепловый шлейф на сотни километров

Шлейф пепла от Шивелуча на Камчатке протянулся на 230 км на юго-восток

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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Шлейф пепла от вулкана Шивелуч протянулся на 230 км на юго-восток. Об этом говорится в сообщении на сайте института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепел со склонов вулкана подняло ветром. Высота сплошной полосы пепла достигает двух с половиной километров над уровнем моря.

Вулкан представляет опасность для местных авиаперевозок, для авиации установлен оранжевый код опасности.

До этого группа американских геологов из Университета штата Орегон и других научных учреждений установила, что на западном побережье Северной Америки существует 11 вулканов, представляющих высокую угрозу для местных жителей и инфраструктуры.

Внушающие тревогу огненные горы расположены на Каскадной вулканической дуге, простирающейся от Северной Калифорнии в США до юга Британской Колумбии в Канаде. Среди наиболее опасных геологи назвали гору Адамс на юге штата Вашингтон.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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