Неизвестный поджег вышку сотовой связи в Дагестане

Неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи в Дагестане. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло 3 декабря около 7:00. Жители Буйнакска начали массово звонить в службу 112 и сообщать о пожаре на окраине города в районе Беловецкой горки. Приехавшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Выяснилось, что неизвестный взломал металлическую будку, в которой было сотовое оборудование, и поджег. Будка частично выгорела. Сумма ущерба устанавливается. Преступника разыскивают сотрудники полиции.

До этого также в Буйнакске неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции. Дежурный на станции увидел горящий релейный шкаф в ночь на 27 ноября. Станция расположена в черте города. На место приехали пожарные. Вскоре оборудование потушили, однако шкаф полностью выгорел.

В Курганской области неизвестный устроил поджог в сельсовете. Выяснилось, что он поджег шкаф, в котором хранились архивные документы и скрылся. Возгорание удалось быстро потушить, сгорела лишь обшивка шкафа и напольное покрытие. Поджигателя ищут.

Ранее в Карелии неизвестный три раза за ночь поджег дверь общежития.