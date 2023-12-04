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Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах достигло 11

Manila Times: число жертв теракта ИГ* в университете на Филиппинах достигло 11

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Shutterstock

Число жертв теракта в университете на Филиппинах достигло 11. Об этом пишет The Manila Times.

Взрыв произошел в городе Марави во время мессы в здании гимназии при Государственном университете Минданао. Сообщается о ранении еще 46 человек.

На Филиппинах теракт связывают с ликвидацией 11 высокопоставленных членов военизированной группировки Dawlah Islamiyah. По словам министра обороны Жилберту «Гибо» Теодоро-младшего, к теракту причастна неназванная террористическая группировка. По данным Reuters, ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

После инцидента мэр города Марави Маджул Гандамра призвал представителей мусульманской и христианской общин к мирному сосуществованию.

До этого подросток пять раз выстрелил в сверстника возле школы в Петербурге.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

*   организация запрещена в России
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