Микробиолог назвала алкогольные напитки, полезные для кишечника

При брожении выделяется много полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье микробиоты кишечника, способствуя росту числа пробиотических бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала Софья Цветикова, микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом».

«Это повышает защитные силы организма. Неоднократно проводились исследования, в которых группе испытуемых давали употреблять винный экстракт. В результате их пищеварение улучшилось, как и состав кишечной микробиоты», — объяснила она.

По словам Цветиковой, еще в прошлом веке ученые заметили так называемый «французский парадокс»: у мужчин-французов заболевания сердца и сосудов встречаются намного реже. Этот эффект связали с регулярным употреблением красного сухого вина в небольших дозах.

«Само по себе красное вино содержит антиоксиданты и витамины, однако в последние годы ученые стали говорить еще об одном механизме полезного действия алкогольных напитков, полученных путем брожения. Это белое и красное вино, пиво, сидр, а также комбуча (напиток на основе чайного гриба)», — рассказала специалист.

Микробиолог подчеркнула, что в алкогольных напитках, получаемых путем брожения, не содержатся сами по себе полезные бактерии, но в них есть метаболиты, которые являются питательной средой для полезных бактерий и способствуют их размножению.

«Например, вино, которое делается из винограда, содержит полифенолы и пигменты, которые включаются в метаболизм кишечных бактерий и из них выделяются метабиотики, которые не только способствуют росту полезной микрофлоры, но и подавляют патогенную. Метабиотики — это новое слово в лечении дисбактериоза, разработано уже достаточно большое количество препаратов, которые их содержат. Между тем с помощью вина, пива и сидра можно запустить процесс синтеза метабиотиков естественным путем прямо в кишечнике человека», — отметила она.

Но алкогольные напитки будут полезными только при одном условии — если пить их периодически и в небольших количествах.

«Чрезмерное употребление алкоголя способно нанести только вред нашему организму. Альдегид, который вырабатывается в печени в процессе переработки этанола, токсичен, в больших количествах отрицательно влияет на микробиоту кишечника. В результате этого у человека снижается иммунитет и устойчивость к пищевым отравлениям. Допустимыми дозами будет пару бокалов вина раз в два-три дня, кружка пива или сидра. Но сейчас все эти напитки есть и в безалкогольном варианте. Их можно пить без таких жестких ограничений, потому что они не содержат этанола, который в больших дозах способен нанести вред организму», — добавила эксперт.

Микробиолог заметила, что здоровая микробиота — это не присутствие каких-то конкретных бактерий, а разнообразная микрофлора.

«Для ее поддержания нужно употреблять разные продукты, в том числе это может быть и алкоголь. Лучше выбирать сухие напитки, которые не содержат большого количества сахара. Тогда это пойдет на пользу организму. Но надо понимать, что, если имеются серьезные заболевания, при которых алкоголь противопоказан, употреблять его не стоит ни в каком виде», — резюмировала Цветикова.

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