Врач развеяла миф о важности завтрака

Если человек после пробуждения не испытывает голода, то ему нет необходимости завтракать — он может поесть спустя несколько часов, никакого вреда здоровью это не принесет. Утверждения о важности раннего завтрака и его пользе — не более чем миф, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2-3 часа после пробуждения, не будет», — заявила Тихомирова.

По ее словам, напротив, если человек, не привыкший завтракать, после пробуждения съест непривычно большой объем еды, то от этого он будет испытывать вялость и сонливость. В то же время, для другого человека это может быть вариантом нормы.

«Но если человек знает, что он, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо», — подчеркнула диетолог.

Также врач обратила внимание, что есть категории людей, которым завтрак пропускать не рекомендуется — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания, направленный на восстановление функций органа. Например, при хронических гастритах, язве и т.д.

«Для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — сказала Тихомирова.

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