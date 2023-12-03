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В Москве выпало рекордное количество осадков

Вильфанд: в Москве 3 декабря установлен новый рекорд по количеству осадков

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье, 3 декабря, установлен новый рекорд по количеству осадков, передает ТАСС.

«Сегодня установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений», — сказал он.

По словам синоптика, в столице выпало 10,7 мм осадков за 12 часов.

Как указал он, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1980 году, когда выпало 9,4 мм осадков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на российские регионы надвигаются аномальные холода. По его словам, в отдельных регионах морозы будут достигать -40... -50°С.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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