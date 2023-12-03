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В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

Омбудсмен Дагестана Ежова призвала изменить воспитание детей после драки девочек

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Shutterstock

Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова призвала изменить подход к воспитанию детей в республике после драки между девочками. Об этом она написала в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи», — заявила она.

По ее словам, необходимо перестать формально относиться к работе с молодежью и оценивать ее количеством проведенных мероприятий, «посчитанных» и «охваченных» детей, розданных подарков.

Она подчеркнула, что необходима только адресная работа с молодежью, семьей, родителями. Также омбудсмен отметила, что подросткам, оказавшимся в трудной ситуации, должна быть оказана помощь, а если проступок был осознанный, то их нужно наказывать.

До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором две девушки бьют третью. Полиция Махачкалы установила участниц видео — им 16 и 17 лет. Девушек с родителями доставили в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили девочек на учет.

Ранее в Иркутске подростка спросили «с какого района» и зарезали.

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