Стойка шасси грузового самолета «ИрАэро» сложилась при посадке в Иркутске

У самолета «ИрАэро», перевозившего почтовый груз, при посадке в Иркутске сложилась стойка шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

По информации агентства, воздушное судно перевозило груз «Почты России». Самолет сел на посадочную полосу. В результате произошедшего никто не пострадал.

«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из поселка Мама, находились 5 членов экипажа», — сообщили в авиакомпании, передает агентство.

После посадки грузовой самолет «ИрАэро» отбуксировали. Причины поломки устанавливаются

Ранее в аэропорту Мюнхена самолет опрокинулся из-за снега.