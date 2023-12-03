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Стойка шасси грузового самолета «ИрАэро» сложилась при посадке в Иркутске

В Иркутске у грузового самолета «ИрАэро» сложилась стойка шасси при посадке

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Depositphotos

У самолета «ИрАэро», перевозившего почтовый груз, при посадке в Иркутске сложилась стойка шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

По информации агентства, воздушное судно перевозило груз «Почты России». Самолет сел на посадочную полосу. В результате произошедшего никто не пострадал.

«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолете, летевшем из поселка Мама, находились 5 членов экипажа», — сообщили в авиакомпании, передает агентство.

После посадки грузовой самолет «ИрАэро» отбуксировали. Причины поломки устанавливаются

Ранее в аэропорту Мюнхена самолет опрокинулся из-за снега.

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