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Доставка на Wildberries стала платной

На Wildberries сделали платную доставку товаров из-за перегрузки ПВЗ

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Wildberries доставку товаров сделали платной из-за перегрузки ПВЗ (пунктов выдачи заказов) перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, в некоторых ПВЗ маркетплейса Wildberries доставка товаров стала платной. Ее стоимость составляет от 200 рублей.

В прошлом году в аналогичный период стоимость доставки доходила до 650 рублей, отмечает Telegram-канал. При этом в случае, если вещь, доставку которой оплатил покупатель, не понравится ему, то за возврат также нужно будет заплатить.

До этого Wildberries стали снимать по тысяче рублей за отказ от некоторых товаров. От чего зависит стоимость возврата разных позиций, не сообщается.

Ранее стало известно, что Wildberries начнет скрывать некоторые плохие отзывы.

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