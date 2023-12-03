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Фонд президентских грантов поддержал более 9 тысяч проектов помощи людям с инвалидностью

Фонд президентских грантов направил более 20 млрд рублей на помощь инвалидам

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Shutterstock

Фонд президентских грантов напрямую поддержал более 9 тысяч проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, сообщает пресс-служба фонда. Общая сумма грантов превысила 20 млрд рублей.

Отмечается, что в рамках проектов некоммерческие организации поддерживают людей с инвалидностью: помогают бесплатно пройти дорогостоящую реабилитацию, организуют для них обучение, создают рабочие места.

«Некоторые команды организуют для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья активный досуг: устраивают для них творческие мастер-классы, экскурсии и даже сплавы в теплое время года. Кроме того, победители конкурсов Фонда президентских грантов развивают адаптивный спорт для людей с инвалидностью разного возраста. Хоккей, футбол, волейбол, теннис – это неполный список направлений, которые благодаря социальным инициативам стали доступнее для людей с ОВЗ», — говорится в сообщении..

Например, центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» в Санкт-Петербурге занимается обучением и сопровождаемым трудоустройством молодых людей с ментальными нарушениями. Подопечные организации своими руками создают керамическую посуду, расписывают батики, делают сувениры и обрабатывают изделия из дерева. Так, за 5 лет своей работы центр обучил и трудоустроил около 300 человек с инвалидностью.

Как уточнили в пресс-службе фонда, руководитель межотраслевого института реабилитации человека – реабилитационное сообщество Дмитрий Павленко из-за несчастного случая во время службы в армии потерял обе руки и ноги. Теперь он помогает людям, получившим военные травмы: вместе с командой он организует для них занятия по сапсерфингу, дайвингу, яхтингу, гонки по бездорожью.

В свою очередь, специалисты благотворительного фонда «Это чудо» из Кировской области организовали для ребят с инвалидностью тренировки по следж-хоккею. Спортсмены объединены в хоккейный клуб под названием «Медведи» и регулярно выезжают на инклюзивные турниры в разные города нашей страны.

Также отмечается, что команда организации «Колесо обозрения» проводит для детей и молодых людей с инвалидностью, их братьев и сестер творческие конкурсы и развивающие программы.

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