Россиянин стал фигурантом двух уголовных дел после поножовщины в автобусе

Под Челябинском на мужчину завели два уголовных дела после поножовщины в автобусе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СКР по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в рейсовом автобусе «Челябинск — Чесма». Мужчина напал на пассажиров с ножом.

«Вечером 2 декабря 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса причинил телесные повреждения двум пассажирам. Во время задержания мужчина угрожал ножом полицейским», — рассказали в ведомстве, передает агентство.

В отношении россиянина возбудили два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге пенсионера задержали за нападение с ножом на соседку по коммуналке.