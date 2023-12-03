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Россиянин стал фигурантом двух уголовных дел после поножовщины в автобусе

Под Челябинском на мужчину, устроившего поножовщину в автобусе, завели два дела

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Depositphotos

Под Челябинском на мужчину завели два уголовных дела после поножовщины в автобусе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СКР по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в рейсовом автобусе «Челябинск — Чесма». Мужчина напал на пассажиров с ножом.

«Вечером 2 декабря 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса причинил телесные повреждения двум пассажирам. Во время задержания мужчина угрожал ножом полицейским», — рассказали в ведомстве, передает агентство.

В отношении россиянина возбудили два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге пенсионера задержали за нападение с ножом на соседку по коммуналке.

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