Стали известны подробности нападения леопарда на мужчину на Ставрополье

Хозяин семилетнего леопарда, сбежавшего из вольера в станице Незлобная на Ставрополье, получил серьезные травмы — ему полтора часа накладывали швы на ухо и в области головы. Об этом «Газете.Ru» рассказал сын пострадавшего Андрей Баскаков. Он пояснил, что дикую кошку пришлось «нейтрализовать», потому что она представляла угрозу соседям.

«Мой папа, Дмитрий, как обычно, принес еду леопарду — на этот раз были куриные горлышки. Зашел в вольер, отдал, поворачивается, и тут леопард прыгает ему на спину. До этого если он и прыгал, то ласково, а тут он вцепился, начал грызть. Поцарапал ему ухо, очень много увечий нанес. Леопард выбежал, папа забежал домой весь в крови, это было уже 2:30 ночи. Вся семья проснулась, и мы стали пытаться поймать его. Леопард перескочил через забор, и два часа не могли его найти. Служба МЧС, полиция, все прочесывали лесополосу. Обнаружили его на территории еще одного нашего соседа. Был выбор: либо спасать жизнь леопарду, либо соседу. Долго думать не пришлось. Было произведено три выстрела. Леопарда пришлось нейтрализовать, так как он представлял угрозу для соседа», — рассказал Андрей.

По его словам, глава семейства, несмотря на полученные травмы, вместе с сыновьями больше двух часов участвовал в поисках леопарда. Когда дикую кошку обнаружили на территории соседского дома, а соседи были предупреждены об опасности, Дмитрия Баскакова увезла «скорая».

«Папа поехал в больницу только через два часа после инцидента, когда полиция приехала к соседскому дому. У него было в крови все лицо, он уже не мог стоять на ногах. Его увезли в нашу городскую больницу, там полчаса ему зашивали ухо, час ему зашивали голову. Там прямо настолько растерзано было», — объяснил Андрей.

Молодой человек заявил, что леопард жил в просторном вольере в заботе, поэтому семья не понимает, что могло стать причиной агрессии со стороны дикой кошки.

«Я не считаю, что мой папа в чем-то виноват… Построил вольер, а не купил вагон, как делают многие зоопарки. Вольер просторный, с деревьями. В соцсетях жалуются, что леопард у нас жил как цирковой. Но те люди, которые были у нас дома, понимали, что такие условия для леопарда, как у нас, просто райские. В этом вольере он жил пять лет, а до этого два года жил на втором этаже в одной из комнат, пока там еще не было все достроено. То есть угрозы для нас вообще никакой не было. Я мог спокойно заходить в комнату, погладить его. Он ко мне ластился. Мы знаем, как общаться с леопардом, как против него противостоять, то есть мы были уже подготовлены. Папа нас к этому готовил, если вдруг такое произойдет. Но за эти семь лет он ни разу не проявлял агрессии. Откуда она появилась сегодня, никто не знает. Но можно догадаться, что это все-таки хищник, и рано или поздно проявляется его характер», — констатировал Андрей.

В воскресенье, 3 декабря, Telegram-канал 112 сообщил, что в Ставропольском крае леопард сбежал с частного подворья, ранив хозяина. Сейчас СК выясняет, имелось ли у владельца разрешение на содержание дикого животного.

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