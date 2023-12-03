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Названо число уязвимых к изменению климата людей

ВОЗ: 3,3 млрд людей ощущают последствия глобального потепления для здоровья

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Shutterstock

В мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ванесса Керри во время Дня здоровья на климатической конференции ООН (COP28) в Дубае. Ее слова приводит Al Arabia.

«Сейчас уже 3,3 миллиарда человек в нашем мире очень уязвимы к последствиям изменения климата», — сказала Керри.

При этом для многих людей такие изменения приводят к непоправимому, добавила она. Такой результат напрямую связан с использованием ископаемого топлива.

В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперт назвала отказ от добычи ископаемого топлива.

«Простое смягчение последствий и сокращение выбросов парниковых газов больше не является ответом», — предупредила Керри.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны G7 отказаться от использования угля до 2030 года.

Ранее ученые выяснили, что борьба с парниковыми выбросами может увеличить количество погодных бедствий.

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