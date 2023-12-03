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Блогера Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»

Mash: арестованный блогер Шабутдинов перестал быть директором «Like Центра»

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера и коуча Аяза Шабутдинова, который арестован по подозрению в мошенничестве, лишили должности директора в «Like Центре». Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным канала, место Шабутдинова занял экс-глава по сервису Никита Ельцов. Журналисты утверждают, что кадровые перестановки произвели, чтобы продолжать торговать курсами по обретению успеха.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

После ареста коуча руководитель «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество по сценарию Шабутдинова.

Ранее предприниматель, заявившая на Шабутдинова, объяснила свой поступок.

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