Женщина заподозрила бывшего сожителя в растлении их шестилетней дочери

Полиция Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении дела о растлении несовершеннолетней. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне к правоохранителям обратилась 46-летняя местная жительница. Она утверждала, что в июле прошлого года ее шестилетняя дочь пострадала от развратных действий со стороны взрослого.

Преступление, по словам заявительницы, совершил в своей квартире ее бывший 54-летний сожитель, являющийся отцом ребенка и работающий сварщиком.

Подозреваемого вызвали на допрос и отпустили под обязательство о явке. Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мать рассказала полиции о многолетнем сексуальном насилии над ее дочерью со стороны бывшего мужа.