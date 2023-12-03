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Неизвестные за ночь прокололи колеса 20 автомобилям в подмосковных Химках

В Химках неизвестные за ночь прокололи колеса у более чем 20 автомобилей

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Pixabay

В подмосковных Химках неизвестные порезали колеса у десятков машин. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

За ночь злоумышленники повредили шины на примерно 20 автомобилях, припаркованных во дворе дома №4 на улице Панфилова. От рук хулиганов пострадали даже машины такси и каршеринга.

«Порезы как от ножа. Полицию вызвали, они посмотрели и сказали ехать в отделение», — отметил местный житель.

Жильцы многоэтажки не догадываются о причинах произошедшего и личности организатора этой акции. Пострадавшие автомобилисты уже оставили в полиции заявления.

Ранее в Петербурге задержали пиромана, который за ночь поджег два легковых автомобиля.

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