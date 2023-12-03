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Москвичей предупредили об аномальных морозах и сугробах

Вильфанд: в Москве появятся февральские сугробы и придут аномальные морозы

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

К утру 4 декабря в Москве появятся февральские сугробы, а в конце недели придут аномальные морозы. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что высота снежного покрова в Москве в понедельник будет от 25 до 30 см.

С 5 декабря в столице начнет холодать, будет расти давление.

По словам Вильфанда, уже 5 декабря температура в Москве ночью упадет до -15°С, в Московской области — до -17°С. К концу недели в Подмосковье термометры будут показывать до -21°С ночью.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце следующей недели россиян ждет резкое похолодание. На европейскую часть страны обрушатся морозы, которые задержатся минимум до середины декабря. Длительное похолодание Шувалов объяснил тем, что в Россию «всерьез и надолго» пришел блокирующий антициклон.

Ранее россиянам рассказали, какой будет наступившая зима.

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