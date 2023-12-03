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Конфликт россиян на дороге обернулся стрельбой и задержанием слесаря

В Стрельне дорожный конфликт обернулся стрельбой

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Shutterstock

В Стрельне конфликт на дороге обернулся стрельбой. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел на Фронтовой улице. После дорожного конфликта мужчина выстрелил в двоих оппонентов из газового пистолета. После этого он сбил одного из них на автомобиле.

Подозреваемого задержали в тот же день — им оказался 30-летний россиянин, работающий слесарем. У него изъяли газовый пистолет и отпустили, взяв обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информации о состоянии пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Петербурге пьяная женщина пришла в супермаркет и начала размахивать пистолетом.

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