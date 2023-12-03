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На Урале мужчина, перенесший три инсульта, сбежал от приехавшей за ним в больницу жены

В Екатеринбурге ищут мужчину, который перестал узнавать родных после инсульта

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

В Екатеринбурге пропал мужчина, который перенес три инсульта и перестал узнавать родных. Об этом пишет E1.

Как рассказала жена 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать ее и их годовалого сына после инсульта, случившегося 29 ноября.

«Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они «скорую». Его увезли в больницу», — говорит женщина.

Когда она приехала, чтобы отвезти супруга домой, тот сбежал от нее, забрав с собой свои документы.

«Ребенок в истерике ждет его. Малыш бегает к дверям каждую ночь», — переживает горожанка.

Сейчас поисками мужчины занимается добровольческий отряд «Лиза Алерт». Как сообщается, в день побега он был одет в темно-синюю куртку, черную кофту, спортивные штаны и кроссовки в цвет. У него короткие черные волосы с проседью и карие глаза. Те, кто располагает информацией о текущем местонахождении мужчины, могут обратиться к волонтерам.

Ранее в лесу Костромской области нашли пропавшую 70-летнюю пенсионерку.

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