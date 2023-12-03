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Турция хочет в воскресенье вывезти своих граждан из сектора Газа

МИД: Турция планирует эвакуировать более 140 своих граждан и их родных из Газы

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Abed Sabah/Reuters

Турция планирует вывезти 3 декабря более 140 своих граждан и их родственников, которые находятся в секторе Газа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Онджу Кечели, передает ТАСС.

По словам дипломата, эвакуация турецких граждан из Газы возобновлена со вчерашнего дня.

«Минувшей ночью 142 наших гражданина вместе с их родными перешли из сектора в Египет. Эта группа лиц, как предполагается, в воскресенье прибудет в Турцию», — сказал он.

29 ноября сообщалось, что первая группа эвакуированных из сектора Газа людей в составе 51 человека прибыла в Грозный. Среди эвакуированных в том числе было 27 детей.

26 ноября в республике Дагестан приняли вторую группу палестинских беженцев в составе 27 человек. Встречали этих людей на железнодорожном вокзале в городе Махачкала. Их поприветствовал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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