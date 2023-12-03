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На границе Украины с Польшей скопилась очередь из 2,5 тыс. грузовиков

Очередь из 2,5 тыс. грузовиков образовалась на границе Украины с Польшей

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Yan Dobronosov/Reuters

Около 2,5 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь границу Украины с Польшей. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

«По состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находятся более 2,5 тыс. грузовых транспортных средств», — сказал Демченко.

По его словам, больше всего машин — 850 — скопилось у КПП «Рава-Русская», еще по 600 — у пропускных пунктов «Шегини» и «Краковец», и 450 — у КПП «Ягодин». Демченко отметил, что некоторые грузовики получают возможность пересечь границу, однако это количество нельзя сравнить с тем, какое было до начала забастовки польских дальнобойщиков.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Позже стало известно, что словацкие автомобильные перевозчики присоединились к протесту польских коллег.

3 декабря министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур заявил, что Варшава усилит проверку украинских грузовиков на границе.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

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