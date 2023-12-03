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Медведь-шатун набросился на лесозаготовщиков в Республике Коми

В Республике Коми медведь-шатун чуть не разорвал рабочих в лесу

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Depositphotos

В Республике Коми медведь-шатун набросился на двоих рабочих и чуть не разорвал их. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в 60-ти километрах от поселка Троице-Печорское. Хищник напал на четверых лесозаготовщиков.

Медведь набросился и рвал двоих рабочих, пока его не спугнули. Еще двое успели убежать.

В результате одному из подвергшихся нападению медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. Его коллеге в медицинском учреждении диагностировали скальпированную рану головы и перелом правого предплечья. Оба пострадавших экстренно госпитализированы.

Теперь медведя ищут охотники и егеря. К поисковым мероприятиям подключили вертолет. Предположительно, животное не смогло впасть в спячку из-за недостаточного количества жира для зимовки, сообщает 112.

Ранее медведь разгромил машину, украл конфеты и попал на видео.

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