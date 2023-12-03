В Минздраве рассказали о ситуации с дефицитом кадров

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова в рамках конгресса «Национальное здравоохранение» заявила, что количество уходящих из системы здравоохранения врачей примерно равно количеству приходящих, поэтому дефицит кадров не будет увеличиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число уходящих ежегодно врачей примерно равно числу приходящих ежегодно врачей, поэтому мы знаем этот коэффициент и можем сказать, что у нас не будет прогрессировать дефицит», — отметила Семенова.

При этом она добавила, что есть организации, где есть нехватка кадров.

В России на 10 тысяч населения приходится около 50 врачей. В государственных и муниципальных медицинских учреждениях их около 40.

До этого председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что в России необходимо пересмотреть ряд нормативных актов, которые помогут декриминализовать профессию врача.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.